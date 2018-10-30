Yayaya çarparak ölümüne yol açan sürücü 2 gün sonra teslim oldu

- Nevşehir'de, çarptığı 2 kadından birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına yol açan ve olaydan 2 gün sonra teslim olan sürücü tutuklandı

Yayaya çarparak ölümüne yol açan sürücü 2 gün sonra teslim oldu
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, kullandığı otomobille çarptığı 2 yaya kadından birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sürücü Zafer Y. tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne gelerek, hafta sonu yaptığı kazadan 2 gün sonra teslim olan sürücü Zafer Y, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Zafer Y. tutuklandı.

Hafta sonu meydana gelen kazada, Zafer Y, kullandığı otomobille, yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Barındırır (48) ve gelini Leyla Yücel Barındırır'a (24) çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle Hülya Barındırır ölmüş, yaralanan Leyla Yücel Barındırır Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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