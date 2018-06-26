Yayaya çarpan sürücüden polise

KONYA (AA) - Konya'da minibüsüyle çarptığı kadını taşıyan ambulansla hastaneye giden sürücü, aracına adını ve telefon numarasını yazarak "hastanedeyiz" notu bıraktı.
Ali Gültekin idaresindeki 42 BTJ 94 plakalı minibüs, merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde yaya Zeynep Gündüz'e (35) çarptı.
Sürücünün ihbarıyla kısa sürede olay yerine ambulans geldi. Gündüz, ilk müdahalenin ardından Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıyı yalnız bırakmak istemeyen sürücü Gültekin de ambulansla hastaneye gitti.
Olay yerine gelen polis, Ali Gültekin'in aracın camına bıraktığı, üzerinde adı, telefon numarası ve "hastaneyiz" yazılı notu buldu.
Hastaneden alınan Gültekin, iişlemleri için polis merkezine götürüldü.
Durumu ağır olan yaralı Zeynep Gündüz'ün tedavisi sürüyor.