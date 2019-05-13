Yaya geçidinden bando eşliğinde geçtiler

TOKAT (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki yaya geçidinde "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla uygulama yapıldı.

Protokol üyeleri ve öğrenciler bando eşliğinde ellerindeki pankartlarla yaya geçidinden geçti. Bir süre kapanan yol etkinliğin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Etkinliğe katılan Vali Ozan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'un İçişleri Bakanlığı tarafından Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edildiğini anımsattı.

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyası ile Kırmızı Düdük uygulamalarıyla trafik kurallarına ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesine dikkat çekilmek istendiğini vurgulayan Balcı, "Biz de projelere destek vermek amacıyla Tokat'ta bir duyarlılık meydana getirmek ve katkı sağlamak için okullarımızla, trafik polislerimizle ve halkımızla beraber 'Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın' diye bir araya geldik." şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında yaya geçidinden Tokat Belediyesi Bandosu'nun da geçtiğini ifade eden Vali Balcı, şunları söyledi:

"Trafik kurallarına uymamız lazım. Yayaların öncelik hakkı var. Özellikle yaya geçidinde yayalar yola adım attığı anda araçların durması lazım. Çocuklarımızın da ağızlarında kırmızı düdükleri var. Araç kullanan anne ve babalarıyla birlikte olduklarında kural ihlallerinde düdükle onlara 'Dur' diyorlar. Kurallara uymalarını istiyorlar. Bütün temennimiz trafik kurallarına herkesin uyduğu, trafikte birbirine saygı duyduğu, herkesin ağız tadıyla yolları, cadde ve sokakları kullandığı bir Tokat istiyoruz. Çabalarımız bu yönde. "

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız da katıldı.