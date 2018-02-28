Yavuz Eroğlu'na EVSİD'den destek

İSTANBUL (AA) - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Yavuz Eroğlu'nu kimya sektörü ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) için büyük bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, "Sektörümüzün, ihracatımızın ve ülkemizin Yavuz Eroğlu gibi yeni yüzlere, başarılı iş adamlarına ve sivil toplum gönüllülerine ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Önder, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Eroğlu'nun İKMİB başkanı adaylığını desteklediklerini duyurdu.

Eroğlu'nun, genç ve mücadeleci aynı zamanda üretken bir insan olduğunu aktaran Önder, "PAGEV başkanlığı süresince son derece başarılı çalışmalar yaptı ve örnek bir STK başkanlığı sergiledi. Sektörümüzün, ihracatımızın ve ülkemizin Yavuz Eroğlu gibi yeni yüzlere, başarılı iş adamlarına ve sivil toplum gönüllülerine ihtiyacı var. Biz de EVSİD olarak bu nedenle Yavuz Eroğlu'na destek verme kararı aldık. Kendisinin değişim çağrısına inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.