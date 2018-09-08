Yavuz Bülent Bakiler, okuduğu okulu ziyaret etti

SİVAS (AA) - Kültür ve Sanat etkinliği kapsamında bu yıl 7'ncisi düzenlenen kitap günlerine katılan Yazar Yavuz Bülent Bakiler, öğrenim gördüğü okulu ziyaret etti.

Ziya Gökalp Ortaokulu'nda idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakiler, "Her çocukta bir yetenek var. Önemli olan o yeteneği keşfedip ortaya çıkarmaktır. Bu konuda en önemli görev de öğretmene düşmektedir." dedi.

Okul müdürü ve aynı zamanda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi Başkanı olan Aydın Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivas denince akla gelen en önemli şahsiyetlerden biri olan, edebiyat dünyamıza önemli eserler kazandırmış hocamızı okulumuzda misafir etmek bizi oldukça mutlu etti." ifadelerini kullandı.















