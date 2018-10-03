Yavru sincap koruma altına alındı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin bahçesindeki ağaçta bulunan yavru sincap, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince koruma altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye binasının bahçesinde yer alan ağaçta bulunan ve nereden geldiği anlaşılamayan minik sincap, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince kontrol altına alındı. Personelin ve vatandaşların da ilgiyle izlediği minik sincap, rehabilite işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra Sincan Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, "Çok da alışık olmadığımız sürpriz misafirimizi herhangi bir şekilde zarar görmemesi için kontrollü bir biçimde yakaladık. Minik sincabı, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Sincan Hayvanat Bahçesinde veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yaşayabileceği doğal bir ortama bırakacağız." ifadelerini kullandı.