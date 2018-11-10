Yavru kertenkeleye minik öğrenciler sahip çıktı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de okul bahçesinde yavru kertenkele bulan öğrenciler, soğuk havada doğaya bırakmaya içlerinin elvermediği minik kertenkelenin bakımını üstlendi.

Mustafa Necati İlkokulu öğrencileri, geçen hafta teneffüs arasında okul bahçesinde oyun oynarken yavru bir kertenkele bularak, müdür yardımcısı Haşim Başer'e götürdü. Başer, öğrencilerle birlikte birkaç gün okulda kertenkelenin bakımını üstlendi.

Daha sonra birinci sınıf öğrencisi İrem Zülal Öztürk, yavru kertenkeleyi sahiplenerek evine götürdü.

- "Öğrencilerimiz hayvan sevgisini öğrendiler"

Müdür yardımcısı Haşim Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların okul bahçesinde buldukları kertenkelenin çok küçük olduğunu ve doğaya bırakmaya kıyamadıklarını anlattı.

Öğrencilerin isteğiyle minik kertenkelenin bakımını üstlendiklerini ifade eden Başer, "Kertenkele çok küçük olduğu için bırakamadık. Hava soğuktu. Burada öğrencilerle bakımını üstlendik. İnsana zararı olmayan bütün canlıların bir görevi var. Çocuklara da şöyle bir avantajı oldu. Öğrencilerimiz kertenkele sayesinde diğer canlıların da farkına vardılar, hayvan sevgisini öğrendiler." diye konuştu.

Başer, bahçede bulunduğunda bitkin halde olan kertenkelenin, çocukların bakımı sonucu durumunun düzeldiğini kaydetti.

Büyüdükten sonra yavru kertenkeleyi doğaya bırakmayı düşündüklerini dile getiren Başer, "Kertenkeleyi yeşilliklerle besliyoruz. Bununla ilgili Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile irtibata geçtim. Onlardan bilgi aldım. İnternetten bilgiler edindik. Şu anda bunu bir öğrencimiz sahiplendi ve evine götürdü. Bakımını üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Evine götürerek sahiplendiği kertenkelenin bakımını üstlenen birinci sınıf öğrencisi İrem Zülal Öztürk de "Kertenkeleyi bahçede bulduktan sonra biraz okulda baktık. Sonra öğretmenim bana verdi. Ben de onu besliyorum. Küçük olduğu için marulla besliyorum. Ben ona bakıyorum. Çünkü küçük olduğu için bakıma muhtaç. Onu çok seviyorum." dedi.