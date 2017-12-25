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Yavru aslan ve kaplanlara gözleri gibi bakıyorlar

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde dünyaya gelen 18 yavru aslan ve kaplanın bakımı özenle yapılıyor

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:56
Yavru aslan ve kaplanlara gözleri gibi bakıyorlar
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi çalışanları, hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ve yaklaşık 2 aylık olan 9 kaplan ve 9 aslan yavrusuna gözleri gibi bakıyor.

Sağlık bir şekilde dünyaya gelen ve günlerinin belirli saatlerinde anneleri ile vakit geçiren yavrular, kalan zamanda bakıcıların gözetiminde oyun oynuyor.

Veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrolden geçirilen yavru aslan ve kaplanlar, sağlık bir yaşam için anne sütü ile besleniyor.

Kayseri'de 180 bin metrekarelik alanda kurul olan ve yaklaşık 2 bin hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinin çalışanları da yavruların sağlığı için yoğun çaba harcıyor.

Anahtar Kelimeler:
AslanHayvanat BahçesiKaplanKayseriYavru
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