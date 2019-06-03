Yavaş'tan bayram mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın dünyamız, ülkemiz ve Ankaramız için hayırlara, mutluluğa ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince, Ramazan Bayramı'nın bayram tadında yaşanması ve huzur içerisinde geçirilmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Bayramda, EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olacağını hatırlatan Yavaş, "Mezarlıklar için ise ring seferleri düzenlenecektir. Mavi Masa Alo 153, bayram süresince 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın taleplerini dinleyecek, ASKİ ve itfaiye ekipleri mesai yapacak ve Anfa Güvenlik ekipleri iş başında olacaktır. Yoğun mesai yapılacak olan AŞTİ'de ise gerekli tedbirler alınmış olup, sık sık denetleme yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

Yavaş, bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için başkentlileri trafikte dikkatli olmaya çağırarak, "Trafik kazaları ve bağlı olarak doğacak zararları uykusuz yola çıkmamak, gözümüzü ve dikkatimizi yoldan ayırmamak, sabırlı olmak, aşırı hız yapmamak, emniyet kemeri takmak gibi özünde basit olan tedbirlerle büyük felaketlere dönüşmeden engelleyebiliriz. Bu konuda gerekli özeni ve hassasiyeti göstereceğinize içtenlikle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Nice bekleyenler ve beklenenler için, elleri öpülesi büyüklerimiz için, tertemiz kalpleriyle dünyamızı aydınlatan çocuklarımız için; huzur, bereket, dostluk ve kardeşlik için; şairin dediği gibi 'bayram tadında bayramlar' diliyorum. Bu duygularla, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın dünyamız, ülkemiz ve Ankaramız için hayırlara, mutluluğa ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum."