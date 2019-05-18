Yavaş'tan 19 Mayıs mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "19 Mayıs'ın Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlerimize birlikte geleceğe yürüyeceğimizin en büyük göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümünün ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının büyük bir heyecanla idrak edildiğini belirtti.

İstiklal Harbi'nin meşalesinin 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakıldığını hatırlatan Yavaş, Cumhuriyet’e Havza, Amasya ve Sivas üzerinden Erzurum’a uzanan bir yol ile kavuşulduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'a "1919 yılı Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım" diyerek başladığına ve bugünün bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Yavaş, 19 Mayıs'ın hafızalarda sadece bir tarih değil aynı zamanda şühedanın mübarek kanıyla sulanan bu bereketli topraklar uğruna nelerin göze alınabileceğinin ibret dolu vesikası olduğunu vurguladı.

Anadolu'nun bugün, sicili ve seciyesi tarihin şeref sayfalarına nakşolmuş aziz Türk milletinin ilelebet ana yurdu olduğunu söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Milletimizle dayanışma içinde İstiklal Harbimizi Cumhuriyet ile taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizle tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve tazimle yad ediyorum. İstiklal ve istikbal mücadelemizin her safhasında cömertçe gösterilen fedakarlık ve Türk gençliğinin dinamizmi, verilen mücadeleye ruh vermiş, yön tayin etmiştir. Bu tarihin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlerimize birlikte geleceğe yürüyeceğimizin en büyük göstergesidir. Devleti ve milleti için her zaman en ön saflarda yer alan gençlerimizin, bu şuurla 19 Mayıs’ın temsil ettiği derin mananın idraki içinde olmaları da ayrıca sevindiricidir. Cumhuriyetimizin emanetçileri, varlığımızın teminatı ve yarınlarımızın umudu olan gençlerimize duyduğumuz güvenle geleceğe yürümenin huzuru içindeyiz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başkenti, tarihten aldıkları güç ve ilhamla, hukukun üstünlüğüne inanarak adaletle ve insan odaklı hizmet anlayışıyla yönetme kararlılıklarının tükenmeyeceğini belirten Yavaş, açıklamasında "Belediyemiz, dünden kalan mirası bilen, bugünün imkanını değerlendiren ve yarının fırsatlarını arayan bir vizyonla gençlerimizin önünü açan çalışmalarına devam etmektedir. Tarihi sorumluluk içinde, milli bayramlarımızın gerektirdiği vakarı yaşayarak Cumhuriyetimizin kazanımlarını muhafaza eden Türk gençliğinin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.