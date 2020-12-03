Yatıya Misafirim Var Gaziantep'te 4. Bölüm (03.12.2020) Canlı İzle

Yatıya Misafirim Var 4. Bölümde Neler Olacak?

Yatıya Misafirim Var 4. Bölüm Fragmanı Yayında! Programda haftanın dördüncü günü Gaziantepli yarışmacımız Oya Sesli yarışacak.

Programın dördüncü bölümünde; Gaziantepli yarışmacımız Oya Sesli yarışacak. Gaziantep mutfağının eşsiz yemeklerini misafirleri için hazırlayacak. Yarışmacılar, Bakırcılar Çarşısı, Para Müzesi gibi bölgenin ünlü yerlerini gezdirdikten sonra menengiç kahvesi içerek gezilerini tamamlayacak.

Oya Hanım, özel ve yöresel yemeklerle misafirlerine kendi evinde yemek verecek ve onlara içli köfte yapımını gösterecek.

Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün 15.45'te Kanal D'de!

Yatıya Misafirim Var 3. Bölüm / 02.12.2020

Programın üçüncü bölümünde Hatay’lı yarışmacı Fidan Merve Kirtay yarıştı. Konuklarına medeniyetler şehri Hatay’ın geleneklerini, göreneklerini ve tarihi dokusunu yaşatmaya çalışan Fidan Hanım, güne evde yöresel lezzetlerden hazırladığı kahvaltı ile başladı.

Yarışmacılar, gezi programına Hatay’ın tarihi dokusunu yaşatan hanlar ile başladı. Künefe yapımından, mozaik yapımına birçok alanda deneyim kazandılar. Ardından Hatay Arkeoloji Müzesi’ni gezdiler.

Fidan Hanım, zaman zaman yaşanan tartışmalarda orta yolu bulmaya çalışarak, misafirlerinde iyi bir izlenim bırakmaya özen gösterdi.

Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de.