Yatırımda frene basmadılar, istihdamda fark yarattılar

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere karşın yatırımlarına devam eden ve istihdam politikalarıyla fark yaratan firmalar, Ankara'daki 6. İstihdam ve Kariyer Günleri'nde vitrine çıktı.

Çeşitli alanlarda istihdama en çok destek veren firmalar, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "6. İstihdam ve Kariyer Günleri" etkinliğinde ödüllendirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, İŞKUR aracılığıyla en fazla kadın ve engelli istihdam eden, en çok işbaşı eğitimi veren firmalara ödülleri törenle verildi.

Ödül alan firmaların ortak özelliği ise dövizdeki dalgalanmayla ekonomide yaşanan gelişmelere karşın faaliyetlerine ara vermeden devam etmeleri ve istihdamlarını artırmaları oldu.

- En fazla kadın istihdam eden kurum

Lokman Hekim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Altuğ, AA muhabirine, kurumun ödüle uzanan çalışmalarını değerlendirdi.

Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak 22 yıldır hizmet verdiklerini belirten Altuğ, 2 binin üzerinde çalışanlarının bulunduğunu söyledi.

Bunlardan çok büyük bir kısmının kadın çalışan olduğuna işaret eden Altuğ, "Bu yüzden aldığımız ödül bizim için çok önemli. En fazla kadın istihdam eden kurum olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızdan ödül almak gurur verici." dedi.

Altuğ, tüm zorluklara, engellere ve ekonomik sıkıntılara karşın yatırıma, hizmete ve üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Son dönemde yatırımlarımıza devam ederken istihdam konusuna da büyük önem verdik. Ülke olarak istihdam konusunda geçtiğimiz yıla göre ilerleme kaydettik. Ekonomide ve dövizde yaşanan sıkıntılara rağmen firmalar ısrarla ve özveriyle yatırıma ve istihdama devam etti. Bu çok güzel bir tablo. Ben bunun süreceğini düşünüyorum. Sonuç itibarıyla biz bu toprakların öz evlatlarıyız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Yarınlar bugünlerden daha iyi olacak."

- "İşe uygun eğitimli personel bulamıyoruz"



Ödül alan firmalardan Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İnsan Kaynakları Müdürü Muharrem Özyiğit de İŞKUR aracılığıyla en çok işbaşı eğitimi programı açan firmalar arasına girerek ödül almaya hak kazandıkları dile getirdi.

İŞKUR'un koordinatörlüğünde yaptıkları işbaşı eğitim programlarında toplam 72 kişinin bulunduğu ifade eden Özyiğit, eğitimi bitirenlerin firma çatısı altında istihdam edileceğini bildirdi.

Özyiğit, işe uygun eğitimli personel bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek, "Özellikle ihtiyaç olan branşlarda endüstri meslek liselerinde eğitim ve öğretim yapılmıyor. Bu yapılsa firmalar olarak işbaşı eğitimi yapmadan eleman alımı gerçekleştiririz. Biz işe aldığımız her çalışana özel eğitim programı uyguluyoruz. Meslek eğitiminde branşlaşma ve ihtiyaca göre eğitim konusunda taleplerimizi de ilgili birimlere ilettik. Bu konuda bir an önce çalışma yapılmalı." diye konuştu.

- "İstihdam alanında yapılanlar umut verici"

KAREL Elektronik Sanayi İnsan Kaynakları Direktörü Yüksel Keser de en fazla işbaşı eğitim programı açan firmalardan biri olarak ödül almalarının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Ödülün firma olarak eğitime ne kadar önem verdiklerinin de göstergesi olduğunu kaydeden Keser, "Yaklaşık 2 bin çalışanımız var. İstihdam amaçlı eğitim programı açan bir firmayız. Biz çalışanlarımıza kurs gördükleri dönemlerde sadece iş hayatında öğrenebilecekleri, okullarda kazanamayacakları deneyimleri yaşatıyoruz. Bu anlamda ciddi yatırım yapıyoruz. Biz aslında gençlere bir bilezik takıyoruz." dedi.

Keser, son dönemde istihdam alanında yapılanların çok umut verici olduğunu belirterek, istihdama endeksli teşvik sistemini çok faydalı bulduğunu bildirdi.