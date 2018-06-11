"Yatırımcıların kule pazarından pay alması an meselesi"

İSTANBUL (AA) - Turkcell iştiraki olarak 2006'da kurulan Global Tower'ın Genel Müdürü Nihat Narin, Türkiye'de GSM sektörünün büyüme hızı düşünüldüğünde, yatırımcıların dev kule pazarından pay alması nın an meselesi olduğunu belirterek, "Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini ve bu sektöre olan inancını görüyoruz. Mükerrer yatırımın önlenmesi ve yabancı sermaye girişinin de artmasıyla ülkemizde de sektörün çift haneli büyüme ivmesini sürdüreceğinden kuşkumuz bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell açıklamasına göre, GSM pazarında penetrasyon oranları artmaya devam ederken, sektör pazarlara yeni fırsat alanlarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Fırsat alanlarının başında gelen "Kule Endüstrisi", Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Hindistan'a kadar önemli bir iş koluna dönüşmüş durumda.

Sadece Hindistan'da 2020'ye kadar 130 bin yeni kulenin piyasaya çıkması bekleniyor. Asya'da ise açıklanan rakamlara göre 3 milyonu aşkın kule bulunuyor.

Telekom endüstrisinin en hızlı büyüyen segmentleri arasında yer alan bu pazardan Türkiye'nin de hak ettiği payı alması için, kuleleri GSM lisansının bir parçası olmaktan çıkarmak ve bağımsız büyümeleri için kapıları açmak gerekiyor.Küresel veriler, kule endüstrisinin yılda yüzde 15-20'lik büyüme ivmesini sürdürdüğünü ve dünya piyasalarında rekor üzerine rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Amerika, Hindistan ve Asya ise pazarın lideri konumunda bulunuyor.

Kule şirketlerinin halka arzı da dünya piyasalarında ciddi bir değere ulaşırken, bunların en büyüğü olan ABD'deki American Tower 62 milyar dolar değerine sahip. Bunu 45 milyar dolarla Crown Castle, 20 milyar dolarla da SBA takip ediyor. İspanya'daki Cellnex 6 milyar dolarlık ve İtalyan Inwit de 4 milyar dolarlık değerle bu konudaki en somut örnekler arasında.

Türkiye'de kule pazarının gelişimine öncülük eden şirketlerin başında ise Global Tower geliyor. Turkcell iştiraki olarak 2006'da kurulan ve 12 yıldır Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız kule şirketi şeklinde faaliyetlerine devam eden şirket, kule varlıkları bakımından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 5'inci büyük kule altyapı sağlayıcısı olmayı sürdürüyor.





- "Türkiye'de 3 operatörün yıllık ortalama kule yatırımı 65-70 milyon TL"





Yüksek temettü verimiyle dünya piyasalarında öne çıkan kuleler, öngörülebilir ve enflasyona endeksli gelirleriyle de yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor. Aynı zamanda çoklu kiracılığa dayanan iş modeli nedeniyle yüksek nakit dönüşüm hızı elde ediyor. Tarım, turizm veya yaşam alanı olarak kullanılamayacak arsa ve araziler bu yatırımlarla değerine değer katarken, kuleler içinde bulundukları şehirlerin ekonomilerine de olumlu yansımalar sağlıyor.

Türkiye'de henüz halka açılmış bir kule şirketi bulunmasa da, pazarın büyümesi ve yatırımların artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yetkililer, bunun için operatörlere ait kulelerin GSM lisansının bir parçası olmaktan çıkarılması gerektiği konusunda hemfikir.

Operatörlerin verimliliği açısından da kuleler çeşitli avantajlar sunuyor. Ortak kule kullanımı ve mobil operatörler arasında yapılan altyapı yatırımları paylaşımı, önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlıyor.Kule altyapı yatırımlarının sadece bu alanda hizmet veren bir şirket tarafından gerçekleştirilmesi operatörlerin servis ve kapsama kalitesini artırırken, operatörlerin işletme giderleri ve sermaye yatırımı harcamalarını da azaltmayı hedefliyor.

Türkiye'de bugün 3 mobil operatörün yıllık ortalama kule yatırımı 65-70 milyon TL seviyelerinde. Kule yapım şirketlerinin bu görevi üstlenmesiyle rakam 25-30 milyon TL seviyesine inebiliyor. Böylece mobil operatörler bu tasarruflarını başka yatırımlara yönlendirebiliyor. Bu ortak kullanımların, Ar-Ge, yeni teknolojiler, servis ve inovasyon kapsamında da mobil operatörlere eşsiz fırsatlar sunacağı görülmekte.







- "Mükerrer yatırımın önlenmesi önemli"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Tower Genel Müdürü Nihat Narin, Türkiye'de GSM sektörünün büyüme hızı düşünüldüğünde, yatırımcıların dev kule pazarından pay almasının an meselesi olduğunu ifade etti.

Sektörde olağanüstü hızla artan data trafiğini taşımanın tek yolunun kule sayısını artırmaktan geçtiğini belirten Narin, şunları kaydetti:

"Ancak bu bağlamda mükerrer yatırımın önlenmesi önemli. Dünyada pazarın nasıl büyük bir hızla büyüdüğünü gözlemliyoruz. Sırf ABD'de American Tower'ın 62 milyar dolar değerinde olması bile bize kule endüstrisinin geleceğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini ve bu sektöre olan inancını görüyoruz. Mükerrer yatırımın önlenmesi ve yabancı sermaye girişinin de artmasıyla ülkemizde de sektörün çift haneli büyüme ivmesini sürdüreceğinden kuşkumuz bulunmuyor."