Yatırımcılara destek paketi ve teşvik bilgilendirmesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarına güncel destek paketleri ve teşvik konularında bilgilendirme yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda kente yapılması gereken yatırımlar, istihdamlar ve teşvikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Türkmenoğlu, yatırımcıların teşvik paketlerini nasıl bulacakları, kimlerin teşvik başvurusu yapabileceği ve hangi sektörlerin teşvik aldığı konularında sunum yaptı.

Yatırımcıların bilgilendirilmeler ile atacakları adımlara karar vermelerinde destek sağladıklarını, teşvik toplantılarının önemli olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımcılara verilecek olan güncel destek paketleri onlara katkı sağlayacaktır. Teşviklerin öğrenilmesi ile yatırımcılarımız daha hızlı hareket ederek, kaynak bulacaklardır. Bilgilendirmelerde ki öncelikli hedefimiz Kırşehir’i yatırımlar konusunda geliştirmektir. Onlara destek olmak, hem de Kırşehir’e fayda sağlamayı istiyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan yatırımcılarımıza, KOSGEB, Sosyal Güvenlik ile Çalışma ve İş Kurumlarının yetkileri de güncel destekleri aktarıyor. Alınacak teşvik ve destekler ile yatırımcılara önemli katkılar sağlayacaktır."

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz ise kentteki kayıtlı işsizliğin azaltılması için işverenlerin üzerindeki prim ve vergi yükünü azaltmayı amaçlayan İlave İstihdam Teşvikinin 2018 yılında da devam edeceğini dile getirdi.

Toplantıya, KOSGEB İl Müdürü Muzaffer Demirci, İŞKUR İl Müdür Vekili Ahmet Hamdi Ünal, ilgili kurum müdürleri ve yatırımcılar katıldı.