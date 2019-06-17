Yatırım kuruluşlarının gelirleri 1. çeyrekte yüzde 17 arttı

İSTANBUL (AA) - Yatırım kuruluşlarının gelirleri, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri de yüzde 8 arttı.



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yapılan açıklamaya göre, birlik, 2019 yılının ilk çeyreğinde Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem yapan 63 aracı kurum ile bir yatırım bankasının verileri derledi.



Buna göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde kurumların pay senedi işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 1 trilyon lira oldu. Verisi derlenen kurumların vadeli işlem hacmi yüzde 9 artarak 600 milyar liraya çıktı. Tescil işlemleri dahil olmak üzere aracı kurumların sabit getirili menkul kıymet işlemleri yüzde 30 gerilerken, repo işlem hacmi aynı dönemde 2,5 katına çıktı.



Yılın ilk üç ayında pay senedi işlem hacminin yüzde 62’si yurt içi bireyler tarafından gerçekleşti. Bununla beraber yurt dışı yatırımcıların pay senedi işlem hacmi 2 katına çıkarak, toplam pay senedi işlemlerinin yüzde 29’unu oluşturdu. Yabancı yatırımcıların vadeli işlemlerdeki payı ise yüzde 34 oldu.



Söz konusu dönemde, Borsa İstanbul’da doğrudan piyasa erişimi yolu ile işlem gerçekleştiren kurum sayısı 11 oldu. Aynı dönemde pay senetlerindeki işlem hacminin yüzde 13’ünü doğrudan piyasa erişimi yolu ile gerçekleşen işlemler oluştururken, aynı oran vadeli işlemlerde yüzde 21 seviyesinde belirlendi.



Doğrudan piyasa erişimi ve internet yoluyla yapılan işlemler, pay piyasasında toplam işlemlerin yarısını aşarken, vadeli işlemlerde ise bu kanalların payı yüzde 43’ü buldu.







- Kredi hacmi sene sonuna göre artarken, kurumlarda çalışan sayısı arttı





2019’un ilk çeyreğinde kredi bakiyesi, 2018 sonuna göre yüzde 11 artarak 2 milyar liraya ulaştı. Sektörde çalışan sayısı 2018’in ikinci yarısından itibaren fazla değişmeyerek, 2019 yılı mart sonunda 4 bin 911 kişi olarak gerçekleşti. Sektörde kurum başına ortalama çalışan sayısı 77 olarak kayıtlara geçti.





- Toplam gelirler arttı





Verisi derlenen kurumların varlıkları artan nakit ve nakit benzerleri ve kısa vadeli ticari alacaklarla birlikte Mart 2019 sonunda 2018 sonuna göre yüzde 32 artarak 29 milyar lira olurken, sektörün öz kaynağı ise 6,2 milyar lirada kaldı.

Bu dönemde kurumların gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 1 milyar liraya ulaştı. Artışta kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen kazançların yanı sıra artan faiz seviyelerinin de etkisiyle yükselen kredili işlem faiz gelirleri etkili oldu.



Toplam gelirlerin yüzde 47’sini aracılık gelirleri oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde oldukça canlı olan kurumsal finansman faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise yüzde 18 düşerek 75 milyon lira civarında gerçekleşti.

2019’un ilk çeyreğinde kurum portföyü işlemleri ve müşteri faiz gelirlerindeki artışa bağlı olarak faaliyet gelirleri arttı. Ancak, net finansal gelirlerdeki azalış faaliyet gelirlerindeki artışı olumsuz etkiledi. 2019 yılının ilk çeyreğinde verisi derlenen kurumların karı bir önceki yılın aynı dönemine göre fazla değişmeyerek 428 milyon lira oldu.







- Yatırım fonu portföy büyüklüğü yüzde 38 arttı





TSPB tarafından portföy yönetim şirketlerinin 2019 ilk çeyrek verileri de açıklandı.

Verilere göre 52 portföy yönetim şirketi 201 milyar liralık varlık yönetiyor. Yönetilen toplam portföy büyüklüğünün yaklaşık yarısını emeklilik yatırım fonları oluştururken yatırım fonları yüzde 39, bireysel portföyler ise yüzde 12 paya sahip.

Yatırım fonu portföy büyüklüğü geçen sene sonuna göre 22 milyar lira artarak 79 milyar liraya yükseldi. Artışta 2019’un ilk üç ayında para piyasası fonlarına olan 15 milyar liralık giriş etkili oldu. Diğer taraftan, alternatif yatırım fonları büyümeye devam etti.



Emeklilik yatırım fonu portföy büyüklüğü Mart 2019 sonunda 97 milyar liraya çıkarken, 2017 yılında devreye giren Otomatik Katılım Sistemindeki fon büyüklüğü 2019 Mart ayı sonunda toplam emeklilik yatırım fon büyüklüğünün 5,5 milyar lirasını oluşturdu.



Portföy yönetim şirketlerinde Mart 2019 itibarıyla 737 çalışan bulunurken, sektörde kurum başına ortalama çalışan sayısı 14 olarak belirlendi.





- Portföy yönetim şirketlerinin gelirleri yüzde 8 arttı





Açıklamaya göre, Mart 2019 itibarıyla portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları 835 milyon TL seviyesinde kayıtlara geçti. Likit bir yapıya sahip sektör varlıklarının yüzde 88’i dönen varlıklarda yer alırken, sektörün öz kaynağı 723 milyon lira olarak belirlendi.



2019 yılının ilk çeyreğinde portföy yönetim şirketlerinin gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 127 milyon lira oldu. Portföy yönetim şirketleri kolektif portföy yönetimi hizmeti dışında, bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti verse de gelirlerin yüzde 92’si kolektif portföy yönetiminden elde edildi.



Sektörün, yatırım fonu yönetiminden elde ettiği gelir yüzde 13 artışla 94 milyon lira oldu. Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü artsa da bu fonlardan elde edilen gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 22 milyon lira oldu. Azalışta bir portföy yönetim şirketinin bir emeklilik şirketi fonlarının azami yüzde 40’ını yönetmesine izin veren ve 2018’de uygulamaya konulan düzenlemenin etkili olduğu düşünülüyor.



Sektördeki net dönem karı genel yönetim giderlerindeki artışın gelirlerdeki artıştan yüksek olması nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 17 azalarak 51 milyon liraya indi.

