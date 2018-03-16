NİĞDE (AA) - Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Niğde'de yapımı planlanan ve devam eden kamu yatırımları ile diğer önemli projelerin takibi ve koordinasyonu gereken hususlar görüşüldü.

Vali Yılmaz, bu toplantıların kentin gelişmesi ve kalkınması için yapılan yatırım ve projelerin koordinesinin sağlanması açısından önemli rol oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Uygulanan ve devam eden projelerde gelinen nokta ve yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleştirmeleri masaya yatırıp, bu projelerin uygulanmasındaki eksiklikler üzerinde durarak, bu sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunacağız."

Toplantıda, yeni adalet sarayı, yeni cezaevi yapımı, 3. OSB oluşturulması, Enerji İhtisas Bölgesi, atık su arıtma, 7 bin kişilik stadyum yapım işi, Niğde Bor Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulumu, Bolkar Kış ve Doğa Sporları Merkezi, Ecemiş suyunun Niğde içme suyunda kullanılması, Çiftlik İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, 400 yataklı Devlet Hastanesi ve 35 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapım işi, Ankara Niğde Otoyolu gibi konular görüşüldü.

Toplantıya, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Ekrem Aylanç, Cemil Kılınç, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu katıldı.

