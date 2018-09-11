"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.