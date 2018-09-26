Yatılı ortaokul öğrencisi yatağında ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yatılı bölge ortaokulunda kalan 13 yaşındaki öğrenci yatağında ölü bulundu.
Yahyalı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kalan öğrenciler sabah uyanmadığını fark ettikleri arkadaşları Enes Vural'ı kaldırmak istedi.
Vural'ı uyandıramayan arkadaşları durumu okul yetkililerine bildirdi.
Okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Vural'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.