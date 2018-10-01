Yaşlılar torun, çocuklar dede hasreti giderdi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 1 Ekim Dünya Çocuk Günü ve Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi sakinleri ile çocuklar bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, bölge trafik mesire alanında düzenlenen etkinlikte, kurum bünyesinde bulunan huzurevi sakinleri ile çocuk evlerinde kalan çocuklar bir araya geldi.

Yaşlı ve genç kuşağın bir araya geldiği etkinlikte oyunlar oynandı, hikayeler anlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ekim'in hem Dünya Çocuk Günü hem de Yaşlılar Günü olduğuna işaret etti.

Bu nedenle huzurevi sakinleri ile çocuk evlerinde kalan çocukları bir araya getirdiklerini anlatan Yıldırım, "Yaşlılarımız çocuklarımızla olmaktan memnun. İnşallah çocuk ve yaşlılarımızın sağlık, mutluluk ve huzur içinde güzel ömürler geçirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Bakanlığın hizmet modeli çerçevesinde çocuklara en iyi hizmeti verdiklerini ifade eden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü Bakanlığımızın hizmet modellerinde çocuk hizmetlerini lokomotif hizmet olarak görüyoruz. Bu yüzden onlarla bu etkinlikleri yapmaktan son derece mutluyuz. Kendilerinin de sosyal gelişimlerini katkılar sağlıyor. Buradaki amacımız, yaşlılarımız ile genç kuşaklarımızı bir araya getirelim istedik. Bugün burada yaşlılarımızın bir kısmı genç çocuklarımıza kendi hayat hikayelerini, başarı hikayelerini anlatacaklar. Gençlerimiz ve çocuklarımızla oyunlar oynuyorlar. Hem yaşlıların torun hasretini gidermek hem de çocuklarımızın dede ve baba hasretlerini gidermek amaçlı bir program yaptık."

Huzurevinde kalan 72 yaşındaki Süleyman Güzel de etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Her zaman bulamıyoruz bu fırsatı. Çocuklarla oyun oynarken gençliğimiz aklımıza geliyor. Herkes bir gün yaşlanacak." diye konuştu.