ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu tarafından, Kızılcahamam Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine, "Kuşaklararası Dayanışma Ziyareti’" gerçekleştirildi.



Ziyaret kapsamında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Yaşam Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sevgi Aras "uyku bozukluğu " konulu konferans verdi.



Programa Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey de katıldı.