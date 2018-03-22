ANKARA (AA) - AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, Yaşlılar Haftası nedeniyle Sekli Yaşlılar Köşkünü ziyaret etti.

İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, yaptığı açıklamada, yaşlıları ziyaret ederek, onlarla sohbet ettiklerini belirtti.

Gökgöz, "Bu işi en güzel şekilde Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı’nın yerine getirdiğini görüyoruz. Burada da yaşlılara en güzel şekilde bakılıyor, sağlıklarıyla ilgileniliyor. Yemeleriyle içmeleriyle ve beslenmeleriyle en iyi şekilde ilgileniyorlar. Büyüklerimize sahip çıkmalıyız. Onlar için ne yapsak azdır." dedi.

Ziyarete, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Samet Taşcıoğlu ve partililer de katıldı.