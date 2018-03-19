SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Yaşlılar Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, yaşlıların, dün ile yarınlar arasında gönül köprüsü olmalarının yanı sıra birer hayat rehberleri olduğunu belirtti.

Onların bilgi, deneyim ve tecrübelerinin toplumların istikballerine yön verdiğini, yaşamlarını şekillendirdiğini aktaran Şahin, "Ecdadımızdan aldığımız vicdani mirasla çınarlarımıza saygıda kusur etmemek, onların sorunlarına çözüm üretmek, hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler sunmak, memnun etmek ve hayır dualarını almak toplumsal bir görev olduğu gibi aynı zamanda insanlık görevidir." ifadelerine yer verdi.

Şahin, sosyal devlet ilkesini gerçek anlamda ilk kez milletle AK Parti'nin tanıştırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın kaliteli yaşamını ve genel sağlığını arttırmaya odaklı etkin politikalar üretmeye devam etmektedir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2004 yılında kurulan Yaşlılar Koordinasyon Merkezi bunun en somut örneğidir. AK Parti olarak yaşlı nüfusun gün geçtikçe arttığının ve yaşlılık dönemine ilişkin konuların bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Yaşlı vatandaşlarımız için erişilebilir olmayı ve onların ellerinden tutarak sorunlarına çözüm üretmeyi şiar edinen Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesindeki YKM’miz ile 81 il ve 970 ilçemizde vatandaşlarımıza telefon, faks ve internet üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. Öte yandan çınarlarımıza yönelik yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin varlığı ülkemizin dört bir köşesinde yaygınlaştırmış, yaşlı yaşam evleri modeli, evde bakım hizmeti, evde sağlık hizmetleri ilk kez hükümetlerimiz döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Sağlıktan kültürel faaliyetlere, bankacılık işlemlerinden ulaşıma, çevre düzenlemesinden eğitime kadar her alanda yaşlılarımızın refahı ve memnuniyeti için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz."