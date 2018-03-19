KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Özden, mesajında, AK Parti olarak, insanı merkeze alan yaklaşımla yaşlılara servet olarak baktıklarını ve onlara hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.

Yaşlıların özel bir yere sahip olduklarını aktaran Özden, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak insanı merkeze alan bir yaklaşımla yaşlılarımıza, yük değil, servetimiz olarak bakmakta, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini amaçlamaktayız. Büyüklerimizi aile ve sosyal hayatımızın içinde erdem ve deneyim kaynağı olarak görmekte, onlara hürmet ve itibar etmeyi inancımızın ve geleneğimizin temel bir unsuru olarak kabul etmekteyiz.Evde bakım hizmeti ile yaşlılarımızın evde bakılmasını sağladık, yaşlı yaşam evleri projemizi hayata geçirdik. Maaş kuyruklarında çekilen çileye son verdik. Yaşlılarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sağladık. Üniversitelerimizde yaşlı bakım programları açtık. Yaşlılar koordinasyon merkezi kurduk."