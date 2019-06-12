Yaşlılar çocukluk günlerine döndü

ANKARA (AA) - Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Minik Seğmenlerin Kardeşliği" projesi kapsamında, "Miniklerimiz Büyüklerimizle Oyunlarda Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankara Kulübü Derneğinin hazırladığı seğmenler gösterisiyle başlayan etkinliğe, 75. Yıl Huzurevi'nde kalan yaşlılar, yetişkinler ve 97 anaokulundan 450'ye yakın çocuk katıldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, burada yaptığı konuşmada, okul öncesinin çocukların bilişsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişimlerinin en hızlı, öğrenme becerilerinin en yüksek olduğu dönem olduğunu, bu dönemde aldıkları eğitimin çocuklarda daha hızlı ve başarılı gelişimi destekleyeceğini söyledi.

Projeyle de okul öncesi dönemde çocuklara temel kavramların kazandırılmasını, dayanışma ve ortak hareket edebilme anlayışının geliştirilmesini hedeflediklerini anlatan Akpınar, çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Daha sonra etkinlikte, MEB Şura Salonu bahçesine geçen çocuklar, yetişkinlerin küçük yaşlarda oynadıkları "yağ satarım bal satarım", "sek sek", ip atlama ve "bezirgan başı" gibi oyunları oynadı.



