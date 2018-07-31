ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) Başkanı Umut Çınar, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip yaşlı köyleri kuracaklarını belirterek, "Yaşlı köylerinde bir huzurevi bulunacak. Bu huzurevinin ruhsatlandırılması Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında olacak." dedi.

Dünya Yaşlılık Derneği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı iş birliği ve sağlık turizmi alanında yatırım yapmak isteyen firmaların da desteğiyle Türkiye'den ve yurt dışından yaşlıların tedavi ihtiyacını karşılayabilecek, sosyal hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak yaşlı köyleri kurulacak.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlıların iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için derneğin yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin yaşlılar için sağlık turizmi yatırımı yapılabilecek konumda bir ülke olduğuna dikkati çeken Çınar, bu alanda yatırım yapacak firmaların da desteğiyle yaşlılar için hayata geçirecekleri çalışmalarda son aşamaya geldiklerini dile getirdi.

Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yaşlı köyleri kuracağız. Yaşlı köylerinde bir huzurevi olacak. Bu huzurevinin ruhsatlandırılması Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında olacak. Huzurevlerinin etrafına dubleks ve apartlar yapılacak. Ortalama iki katlı yapılacak. Huzurevinin içinde yoğun bakım ünitesi bulunacak. Demans ve alzaymır hastalarının bakımının yapılacağı merkez oluşturulacak. Yaşlılar burada sosyalleşebilecek. Köyün içerisinde yaşlı kreşleri ve çocuk kreşleri bulunacak. Böylece aileler, çocuklar rahatça girip çıkabilecekler."

Yaşlı köylerinin ilkinin Ankara'da yapılacağını anlatan Çınar, köy içinde Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı iş birliğiyle oluşturulacak merkezin adının da "Yıldız Teknik Üniversitesi Umut Çınarı Geriatri ve Yaşlı Bakım Merkezi" olduğunu bildirdi. Çınar, bu yıl içinde yapımına başlanacak merkezde de yaşam evi, yaşlı kreşi, çocuk kreşi bulunacağını belirtti.

Merkeze ilişkin de bilgi veren Çınar, "Merkezin içinde 3 blok olacak. Blokların birinde, kurulacak merkezlere yetiştirilecek öğrenciler mesleki eğitim alacaklar. Bir blok ise yaşamevi tarzında olacak, 500'e yakın yaşlıya bakılacak. Yurt dışından gelecek yabancı misafirlerimiz için de bir bloğumuz olacak. Bu binaların yanı sıra dubleks evler de yapılacak." diye konuştu.

Çınar, Antalya, İzmit, İstanbul, Bursa ve İzmir'de de yaşlı köylerinin kurulması için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yaşam evlerinin içerisinde bakım evlerinin olmasının çok önemli olduğunu aktaran Çınar, geriatri merkezinde yaşlıların kalacağı odaların dışında, doktorlara ait barınma ve muayene odaları, tiyatro, sinema salonu ve yaşam alanının bulunacağını anlattı.

- "Sitelere yaşlı yaşam evleri yapacağız"

Şehirlerdeki büyük sitelerde yaşlılara yaşam evleri oluşturulması için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çınar, bununla ilgili de gerekli altyapının hazırlandığını, örneklemelerinin yapıldığını söyledi.

Büyükşehirlerdeki sitelerin içinde bulunan bir bloğu yaşlılar için yaşam evine dönüştüreceklerini bildiren Çınar, "Bu yaşam evlerinde öncelik, sitelerde yaşayanların yanında kalan yaşlılar olacak. Yaşlılar bu yaşam evlerinde isterlerse evde bakım hizmeti alacak. Evin içine doktor, yaşlı bakım uzmanları gelecek." dedi.

Çınar, İstanbul, Antalya, İzmir'de bu tür yaşam evlerinin oluşturulacağını dile getirdi.

Ankara'da ise yaşlı köyünü, kendilerinin inşa edeceğini anlatan Çınar, "Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfıyla protokol imzaladık, Yaşamkent'te yapılacak yer, bu konseptin sıfırdan yapılan ilk merkezi olacak, 2 yıl içinde tamamlanacak." şeklinde konuştu.

Çınar, Ankara'daki huzurevinin, 450 kişi kapasiteli olacağını ve 14 bin metrekare alanda inşa edileceğini sözlerine ekledi.