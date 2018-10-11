Yaşlı kadını telefon dolandırıcılarının elinden polis kurtardı

KONYA (AA) - Konya'da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 80 yaşındaki kadının 360 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını almaya çalışan iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde yaşayan E.K'yi (80) arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, düzeltme için evde bulunan para ve ziynet eşyalarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zanlıya yönelik teknik takip sonucu harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K'ye ait evin çevresinde gizlendi. Polis, poşete konulan 360 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları teslim alan Halil G'yi (25) suçüstü yakaladı.

Halil G'nin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı belirlenen Halit O. (40) da Mersin'de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aynı yöntemle bir kişinin 45 bin lirasını aldıkları tespit edilen Halil G. ve Halit O, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe gönderilen iki zanlı da tutuklandı.