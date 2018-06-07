Yaşlı çifte en güzel bayram hediyesi

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta, ihtiyaç sahibi yaşlı çiftin evinin tadilatını yapan, tüm eşyalarını alan ve 4 yıllık kirasını karşılayan bir lisenin idareci, öğretmen ve öğrencileri, çifte en güzel bayram hediyesini verdi.



Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecilerinin hazırladığı "Üzülme Biz Varız Projesi" kapsamında, Şeyhşamil Mahallesi'nde kiralık ahşap evde yaşayan Hüseyin (87) ve Gülizar Ayan (71) çiftine yardım eli uzatıldı.

Yaşlılık maaşıyla geçimini sağlayan çifte ulaşan idareci ve öğrenciler tarafından mutfağı, banyosu ve içerisinde yatağı bile olmayan evdeki eksikler tek tek belirlendi.

Daha sonra toplanan parayla çifte yeni bir hayat kurmak için kollar sıvandı. Önce duvarları alçı yapılan, boyanan ve ardından temizlenen evin halıdan sandalyeye, perdeden yatak örtüsüne kadar tüm eşyaları yenilendi.

Bir aylık çalışmanın sonunda yatak, mutfak ve sıcak yuvaya kavuşan çiftin ev sahibiyle de görüşülerek 4 yıllık kirası ödendi, evden çıkarılmamaları için de anlaşma yapıldı.

Hüseyin ve Gülizar Ayan'ı evlerinde ziyaret eden öğrenci, öğretmenler ve idareciler, son olarak buzdolabını da doldurarak anahtarı çifte teslim etti ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi en güzel hediyeyi vermiş oldu.

Lisenin müdürü Savaş Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeleri kapsamında mahalle muhtarıyla irtibata geçerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Muhtarın yönlendirmesiyle Ayan çiftine ulaştıklarını anlatan Korkmaz, "Yaşlı çiftimizin evi kötü durumdaydı ve sağlıklı yaşam koşuluna sahip değillerdi. Durumlarına çok üzüldük, onlar zaten üzgündü ve biz de 'üzülmeyin biz varız' dedik." dedi.

- "Daha önce hiç yatakları yoktu"

Korkmaz, evden ayrıldıktan sonra idareci, öğretmen ve öğrencilerle planlama yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evde kullanılacak eşyalar çok sınırlıydı. Tüm eşyaları dışarı çıkardık ve çoğunu attık. İlk önce evin alçı ve duvar işlerini gerçekleştirdik, yerlere laminat döşedik. Evde mutfak yoktu, mutfak dolabı yaptırdık, banyo kötü durumdaydı fayans yapıldı ve klozet takıldı. Boya işleri yapıldı ve eşyalar alınıp yerleştirildi. Daha önce hiç yatakları yoktu, çift kişilik yatak aldık. Evin tüm eksikliklerini tamamladık bugün de bitirdik. Öğrenci ve öğretmenlerimizle evimizin anahtarını çiftimize teslim ettik."

Evin eksiklerinin tamamlanmasında öğretmenlerin, idarecilerin, hizmetlilerin, öğrencilerin ve ailelerin maddi katkısı olduğunu belirten Korkmaz, "Eşyalarımız geldikçe öğrenciler, öğretmenler birlikte taşıdı. Temizlik konusunda yardımcı olundu, perdeleri öğrencilerimiz taktı. Hiçbir şekilde yaşlı çiftimize külfet getirmedik. Bundan sonra da daima yanlarındayız. 4 yıl kiralarını biz karşılayacağız, ev sahibi de onları 4 yıl boyunca çıkarmayacak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Melike Kurur da böyle bir projede bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Onların çok mutlu olduklarını gözlerimizle gördük. Artık onlarla akraba gibi olduk. Durumu kötü yaşlı bir çiftin zamanla güzel bir eve kavuşmaları bizleri çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Evi yenilenen Hüseyin Ayan da "Ev dökülüyordu, şimdi güzel oldu. Evimize her şeyi aldılar, kilim, yatak, koltuk, sandalye aldılar. Allah razı olsun." dedi.

Gülizar Ayan ise evdeki bütün eksiklerinin giderildiğini belirterek, teşekkür etti.