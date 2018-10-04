Yasin Börü'nün babası: 400 yıl da geçse bu acı taze kalacak

DİYARBAKIR - ÖMER YASİN ERGİN

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Yasin Börü'nün babasının acısı dinmiyor.

Merkez Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken, terör örgütü DEAŞ bahanesiyle 6-7 Ekim 2014'de düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca arkadaşları ile vahşice katledilen Börü'nün babası Fikri Börü'nün evladına duyduğu özlem her geçen gün artıyor.

Her 6-7 Ekim'de acısı katlanan baba Börü, sık sık mezarını ziyaret ettiği oğlundan geriye kalan birkaç fotoğrafla avunuyor.

"Acısı hiç unutulmadı, unutulmayacak"

Baba Fikri Börü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun katledilmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini söyledi.

Her 6-7 Ekim'de oğullarını yeni kaybetmiş gibi hissettiklerini dile getiren Börü, şöyle konuştu:

"Yasin ve arkadaşları kurban eti dağıtırken vahşice katledildi. O vahşetin ardından Yasin'in cesedi öyle bir hale getirilmişti ki tanınmıyordu. Sürekli, bunları yapanlar nasıl bir vicdan sahibidir diye düşünüyorum. Onlar zaten Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Aradan 4 yıl geçti ancak 400 yıl da geçse biz yaşadığımız sürece bu acı taze kalacak, unutulmaz. 4 yıl boyunca acısı hiç unutulmadı ve unutulmayacak. Bu vahşeti kimse unutmaz. Vicdan sahibi Müslümanların da bu olayı unutturmaması lazım."

Oğlunun öldürüldüğü olaya ilişkin davada kararın açıklandığını anımsatan Börü, "Ankara'daki yargılama neticesinde olaya karışan bazı sanıkların ceza alması sevindirici. Sürekli buradan Ankara'ya gidiyorduk. Ceza almalarına sevindik. Suçluların bir ömür içeride kalmasını istiyoruz. Öteki dünyada da hesap verecekler, işte o zaman biz rahatlayacağız." diye konuştu.

"Şu an elimizde sadece fotoğrafı kalmış"

Yasin'den geriye sadece birkaç fotoğrafının kaldığını anlatan acılı baba Börü, fotoğraflarına bakıp hasret gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Börü, 6-7 Ekim'deki olayların hafızalardan silinmeyeceğine işaret ederek, "Şu an elimizde sadece Yasin'in fotoğrafı kalmış. Ona bakınca da hiç aklımızdan gitmiyor, sanki karşımızdaymış gibi oluyoruz. İki küçük kardeşi var ve Yasin'i hatırlamıyorlar ama fotoğrafına bakınca 'Yasin ağabey' diye sesleniyorlar." ifadelerini kullandı.

"Yasin ve arkadaşları şehit olup bu dünyadan gittiler ama inşallah isimleri unutulmayacak. Yeni doğan çocuklar da Yasin ve arkadaşlarının bu şekilde katledildiğini öğrensin. O dönemde küçük olan zamanla büyüyen çocuklar da Yasin'in nasıl şehit edildiğini, 6-7 Ekim'de neler yaşandığını öğrenecek." diyen Börü, Yasin ve arkadaşlarının kurban eti dağıtırken, iyilik peşindeyken katledildiklerini aktardı.

"Hayali doktor ve veya mühendis olmaktı"

Yaşıtları Kurban Bayramı'nda akrabalarını ziyaret ederken veya güzel vakit geçirirken onların hayır yapmak amacıyla kurban eti dağıtmaya çalıştıklarını ifade eden baba Börü, "Yasin çalışkandı. İslam konusunda da okuldaki derslerinde de çalışkandı. Onun arkadaşları liseyi bitirdi, şu an üniversiteye yerleşti. Yasin de katledilmeden önce lise üçüncü sınıfa gidiyordu. Yaşasaydı üniversite üçüncü sınıfa gidiyor olacaktı. Hayali doktor ve veya mühendis olmaktı ama nasip olmadı." şeklinde konuştu.