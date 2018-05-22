"Yaşayan fosil" dev semenderin soyu tükeniyor

ANKARA (AA) - Neredeyse 170 milyon yıldır hiç değişikliğe uğramadığından "yaşayan fosil" olarak anılan dev semenderlerin neslinin tükenmekte olduğu bildirildi.

Londra Zooloji ve Zooloji Topluluğu Enstitüsünden Samuel Turvey'in liderliğinde Çin'de 4 yıl boyunca yapılan saha araştırması, vahşi doğadaki semenderlerin sayılarının "yıkıcı biçimde" azaldığını ortaya koydu.

Çin'in 16 eyaletinde 97 farklı bölgede yürütülen saha çalışmasının, ülkedeki en büyük vahşi yaşam araştırması olduğu belirtiliyor.

Çalışma, dünyanın en büyük amfibi hayvanı semenderlerin habitatlarında kaybolduğunu, öte yandan ticari çiftliklerde yetiştirilen milyonlarcasının lüks restoranlara satıldığını gösterdi.

Turvey, "Bu olağanüstü hayvanların insan tüketimi için sömürülmesinin, vahşi doğadaki sayıları üzerinde kısa sürede yıkıcı etkisi olmuş. İvedilikle ve koordinasyon içinde önlemlerin alınmaması durumunda dünyanın en büyük amfibi hayvanının geleceği ciddi tehdit altında." değerlendirmesini yaptı.



