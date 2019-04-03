"Yaşanan olay muhtarlık kavgası değil"

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'daki oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin, "Yaşanan olay için 'muhtarlık kavgası' dediler. Köyde bir muhtar adayı var, iki aday yok. Muhtarlık kavgası olması mümkün değil. Şimdi başka gerekçeler ortaya atılarak olayın üstü örtülmeye çalışılıyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, halkın tercihini saygıyla karşıladığını belirtti.

Seçim sürecinde, medya kuruluşlarının tutumunu eleştiren Karamollaoğlu, "Medya, ne yazık ki hem kendi arasında kutuplaştı hem de milleti kutuplaştırmada çok ciddi bir rol oynadı." ifadesini kullandı.

İktidarın da vatandaşları kutuplaştırıcı tavır sergilediğini öne süren Karamollaoğlu, "Birbirimizle rakip olsak da birbirimizin politikalarını benimsemesek de biz bu memlekette yaşayan insanlarız, birbirimizin kardeşiyiz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaşamını yitirmesinin kendilerini derinden yaraladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Olayın üstünün örtülmemesi gerekiyor. Yaşanan olay için 'muhtarlık kavgası' dediler. Köyde bir muhtar adayı var, iki aday yok. Muhtarlık kavgası olması mümkün değil. Şimdi başka gerekçeler ortaya atılarak olayın üstü örtülmeye çalışılıyor."

- Seçim sonuçları

Karamollaoğlu, 9'u ilçe 8'i belde olmak üzere, 17 bölgede seçimi kazandıklarına işaret ederek, seçmene teşekkür etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzalamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın İmamoğlu demek ki kendine güveniyor ve 'ben seçildim' diyor. Ben böyle bir durumda olsaydım, kesinleşmeden bu imzayı atmazdım ama bunun garipsenip önemli bir hadiseymiş gibi kamuoyuna takdim edilmesinin isabetli olmadığını düşünüyorum."

Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" sözlerinin hatırlatılması üzerine, böyle bir uygulama mantığının olamayacağına işaret etti.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmeleri de sorulan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Hata olma ihtimalinden dolayı mevzuat partilere, adaylara birtakım haklar tanımıştır. Bu gayet mantıklı ve doğru bir iş. Çünkü bazen bilerek veya bilmeyerek sayımda yanlışlıklar olabiliyor. Mevzuatı varsa biz bunu makul görme durumundayız. Sonuna kadar takip edeceğiz, bekleyeceğiz. Kanuni süreler tamamlandıktan sonra YSK kararını açıklayacak. Biz burada YSK'nin, taraf olmadan, neticeleri açıklamalarını bekleriz. Birtakım hata ve noksanlar varsa, bunu düzeltmek de YSK'nin vazifesidir."