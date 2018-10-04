"Yaşam tüneli"nde ikramlı mola

KIRŞEHİR (AA) - Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir bölümünde, "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan yeni trafik projesi kapsamında polis kontrol noktasında kurulan "yaşam tüneli"nde dinlendirilen sürücülere ikramda bulunuluyor.

Günde ortalama 15 bin aracın geçtiği karayolunda, trafik kazalarının en alt seviyeye indirilmesi, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve kural ihlallerinin azaltılması hedefleniyor. Akpınar Trafik Denetleme İstasyonu yanına kurulan tünelde, özellikle trafik ihlali yapan sürücülere eğitim filmleri izlettiriliyor. Sürücülere ayrıca emniyet kemeri takma, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmama ve hız yapmamanın önemi ile trafik kuralları görsellerle anlatılıyor.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Adem Temel, İçişleri Bakanlığınca "Trafik güvenliği uygulamaları" ve "Trafik kazalarının önlenmesi" çalışmaları kapsamında denetimlerin sıklaştırıldığını, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması için kontrollerin devam ettiğini söyledi.



Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir sınırları içindeki Akpınar Trafik Denetleme İstasyonu yanına kurulan "yaşam tüneli"nde sürücülere trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar ve yapılan hatalar hakkında bilgi verildiğini ifade eden Temel, şöyle konuştu:

"Bölgemizin en işlek ve trafik akışının en yoğun olduğu yer Ankara-Kayseri karayolu. Çalışma kapsamında, trafikte seyir halindeki sürücülerimizi durdurarak onları 'yaşam tüneli'ne alıyoruz. Burada kurulan ekranda izletilen kısa eğitim filmleri ile trafikte karşılaşacakları riskleri gösteriyoruz. Sürücülerimize emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, aşırı hız hakkında uyarılarda bulunuyoruz. Uzun süre trafikte olan sürücülerin ise dinlenmeden, yeterli uyku almadan devam etmemelerini istiyoruz. Bu çalışmayla kazaların azaltılması amaçlanıyor. Özelikle ölümlü ve yaralanmalı kazaları en az seviyeye indirmeyi, daha dikkatli seyahat yapılmasını amaçlıyoruz."



Gün içinde yaklaşık 220 sürücüyü uygulama kapsamında bilgilendirdiklerini ve kısa filmi izlettiklerini aktaran Temel, sürücülere ve beraberindeki yolculara çay ve meyve suyu ikram edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz de "yaşam tüneli"ni ziyaret ederek uygulamayı yerinde inceledi.