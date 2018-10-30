"Yaşam kalitesini artırarak örnek bir şehir hazırladık"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentin yaşam kalitesini artırarak, projeleriyle ve hizmetleriyle örnek bir şehir hazırladıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, kent merkezinde devam eden projeleri yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bahçeci, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, çalışanları, mahalle muhtarları, teşkilat mensupları ve kentteki vatandaşlarla hareket ederek önemli hizmetler yaptıklarını dile getirdi.

Güzel projelerle yaşam kalitesinin arttığını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Yaşam kalitesini artırarak, proje ve hizmetlerle örnek bir şehir hazırlıyoruz. Şehirlerin eksiklikleri her geçen gün değişmektedir. Önemli olan bu değişime ayak uydurabilmek ve değişime göre hizmet planlamasını geliştirebilmektir. Bu gelişimi takip ediyoruz ve ayak uyduruyoruz. Her mahalleye göre öncelikli ihtiyaç olan hizmeti tespit ediyoruz ve ona göre planlama yapıyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerini yaparken, prestij yatırımlar, sosyal mekanlar ve halkın yaşam kalitesini artıracak dokunuşlar yapabilmek önemlidir. Bu gün geldiğimiz noktada belediyemiz farkını ortaya koymaktadır. İşimizi en iyi şekilde yapmalıyız, sadece şehrimiz için değil, ülkemiz için de bunu yapmalıyız."