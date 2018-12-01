Yaşam boyu eğitime

ESKİŞEHİR (AA) - TARKAN DEMİR - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesince dijital dünyada doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılması ve yerel yönetimlerin vatandaşın yaşam boyu eğitimine katkı sunması amacıyla Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesinin iş birliğiyle hazırlanan pilot proje uygulanmaya başlandı.

Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür başkanlığındaki 15 kişilik akademik ve teknik kadro tarafından "Yerel Yönetimlerin Çevrim İçi Eğitim Hizmetlerinin Tasarımı ve Değerlendirmesi" başlığıyla hazırlanan proje kapsamında, önce Eskişehir'de vatandaşların, yaşam boyu eğitim kapsamında, internet üzerinden hangi konuları daha fazla öğrenmek istedikleri saha araştırmasıyla belirlendi.

Bunun ardından akademisyenlerin içeriğini hazırladığı uygulamaya dönük finansal okur yazarlık, girişimcilik, gıda hijyeni, sosyal medya kullanımı, İngilizcenin de arasında bulunduğu 10 dersin tasarımı ve üretimi karma eğitim anlayışıyla geliştirildi.

Tepebaşı Kent Enstitüsü adıyla belediyenin internet sitesinde bulunan alanda sunulan hizmet, e-öğrenme içerikleri, metin, grafik, ses ve video gibi farklı ortamlar kullanılarak interaktif e-ders olarak tasarlandı.

Ücretsiz verilen bu hizmetten yararlanmak için kayıt yaptıran vatandaşlar, eğitimlerini tamamladıklarında sınavda başarı sağlamaları durumunda sertifikaya da sahip olabilecek.

-"Dijital dünyada doğru ve güvenilir bilgi"

Prof. Dr. Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerel Yönetimlerin Çevrim İçi Eğitim Hizmetlerinin Tasarımı ve Değerlendirmesi" adıyla hazırladıkları projenin, yerel yönetimlerin bireylere alt ve üst yapı faaliyetlerinin yanında, yaşamlarını zenginleştirmek, dijital dünyada doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmalarına katkı sunmalarını da amaçladığını söyledi.

Bu projeyle özellikle bireylerin gittikçe karmaşıklaşan dünyada yaşamlarını zenginleştirecek ve her gün eskiyen bilgilerini yenileyecekleri bir platform oluşturduklarını aktaran Özgür, şöyle konuştu:

"Bu platform kapsamında üniversitemizin deneyimli, uzman akademisyenleri ve teknik elemanlarıyla yerel yönetimlere yönelik özel bir öğrenme yönetim sistemi geliştirdik. Bu süreçte aynı zamanda Eskişehir'de yaşayan halkın yaşam boyu eğitim anlamında eğitim ihtiyaçlarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdik ve eğitim konularını belirledik. Proje, teknolojik altyapısı ile yerel yönetimlerin verdiği eğitimlerin dijitalleşmesinin önemli bir örneğini oluşturuyor. Dahası tüm yerel yönetimlerin yaşam boyu eğitim kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik örnek bir model olan proje. Bu kapsamda, finansal okur yazarlık, girişimcilik, gıda hijyeni, sosyal medya kullanımı, İngilizce gibi 10 farklı dersle belediyenin internet sitesindeki Kent Enstitüsü alanında kayıt olan herkes ücretsiz doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabiliyor. Eğitimlerin sonunda sınavı geçenler sertifika da alabiliyor."

Özgür, projenin, ülkenin yaşam boyu öğrenme stratejisini geliştirmeye yönelik olduğuna işaret ederek, "Bu projenin çıktıları tüm yerel yönetimlere model olacak yapıda. Bir ay önce kayıtlara başladık ve öngördüğümüzün çok üzerinde, 600 birey bin derse kayıt oldu. Eğitimler sürüyor. Yaşamlarını zenginleştirmek, internet ortamında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak isteyenler bu platforma dahil olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.