Yaşam alanları için fikirler Koçtaş Yaşayan Evler dergisinde

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, müşterileriyle buluşturduğu Yaşayan Evler dergisinde, yaşam alanlarının her köşesi için ilham veren dekorasyon fikirleri, ürün seçenekleri ve uygun bütçeli çözüm önerileri sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yaşam alanlarının her köşesi için ilham veren öneriler ve güzel fikirleri Yaşayan Evler dergisinde okuyucularıyla buluşturmaya devam ediyor.

Yaşayan Evler'de yer alan tüm ürün ve çözüm önerilerine Koçtaş mağazalarının yanı sıra "koctas.com.tr", Koçtaş mobil uygulaması ve Koçtaş mağazalarında bulunan kiosklardan tek bir dokunuşla ulaşılabiliyor.

Dergilerde mobilya, aydınlatma, banyo, mutfak, balkon ve bahçe ürünlerinin yanı sıra dekoratif objeler ve aksesuar seçenekleri bulunuyor. Dergilerde aynı zamanda yaşam alanlarına özel kişiselleştirilmiş önerilere ve faydalı bilgilere ulaşılabiliyor. Koçtaş, değişen yaşam şekillerinde farklılaşan ihtiyaçların karşılanmasına da uygun fiyatlarla yardımcı oluyor.

Kendi dokunuşuyla yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenler, Koçtaş'ın "Kendin Yap" önerilerine Koçtaş Yaşayan Evler dergisi ve Koçtaş Yaşayan Evler BLOG'dan ulaşabiliyor.

Su tasarrufu için fikirler, bahçe dekorasyonunun nasıl yapılacağına, banyo dolabı seçerken dikkat edilmesi gereken detaylara, evlerde küçük değişikliklerle büyük etkiler yaratmanın püf noktalarına ya da yılın dekorasyon trendleri gibi onlarca bilgiye ulaşmak için de dergi üzerinde bulunan QR Kod uygulamasıyla Koçtaş Yaşayan Evler BLOG ziyaret edilebiliyor.

- Koçtaş Yaşayan Evler Bahçe dergisi





Koçtaş Yaşayan Evler dergisinin "Banyo-Mutfak-Dekorasyon-Mobilya" sayısında, banyo ve mutfak başta olmak üzere iç mekanlara hayat katacak mobilya ve dekorasyonla çeşitli ürünler ilham veren fikirlerle sunuluyor.

Dergide, modern, country ve klasik stilde 13 farklı koleksiyon bulunurken, sadece "koctas.com.tr"de satışa sunulan ürünler de yer alıyor.

Koçtaş Yaşayan Evler Bahçe dergisi ise yaz aylarında açık havanın keyfini doyasıya çıkarmak isteyenlere ilham verecek fikir ve çözüm önerileri sunuyor.

Bahçe dekorasyonuyla ilgili sezon trendlerinin ve ipuçlarının öne çıktığı dergide, dış mekan mobilyalarından aksesuarlara, aydınlatmadan bahçe makinelerine, şemsiye ve şezlongdan peyzaj ürünlerine kadar yüzlerce ürün bulunuyor. Yaşayan Evler Bahçe dergisinde, ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı'nın da balkon bahçeciliğiyle ilgili önerileri bulunuyor.