Yasak kuş avlayanlara 8 bin 314 lira ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'da, koruma altında bulunan Bağırtlak kuşu avladığı iddia edilen 5 kişiye toplam 8 bin 314 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğüne bağlı Ereğli Şefliği Av Koruma ekipleri, kaçak avlanma yapıldığı yönünde aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, Karaahırlı yaylasında kaçak olarak avlandığı iddia edilen 5 kişiyi avladıkları kuşlar ve av malzemeleri ile birlikte yakaladı.

Kaçak avcılara kara avcılığına muhalefetten 5 bin 814 lira idari para cezası uygulayan ekipler, avlanan 5 bağırtlak kuşu için ise 2 bin 500 lira idari ceza kesti.

Toplamda uygulanan ceza 8 bin 314 lira oldu.

Ayrıca, haznesi iki fişekle sınırlandırılmamış takozsuz 2 av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.