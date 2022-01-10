Yasak Elma bugün akşam var mı? Yasak Elma dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Yasak Elma yeni bölüm, 10 Ocak Fox TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 127. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanmayacak. 22:30’da ise Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Yüz Numaralı Adam ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi

Yasak Elma yeni bölüm, 10 Ocak Fox TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 127. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanmayacak. 22:30’da ise Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Yüz Numaralı Adam ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat



10:45 Ekonomi Arası



11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün



13:00 En Hamarat Benim



16:45 Fulya ile Umudun Olsun



19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber



20:00 Yasak Elma



22:30 Yüz Numaralı Adam



00:00 Maske Kimsin Sen



02:30 Yüz Numaralı Adam