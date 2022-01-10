Yasak Elma bugün akşam var mı? Yasak Elma dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?
Yasak Elma dizisi 17 Ocak Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 127. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
Yasak Elma yeni bölüm, 10 Ocak Fox TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 127. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanmayacak. 22:30’da ise Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Yüz Numaralı Adam ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi
Yasak Elma yeni bölüm, 10 Ocak Fox TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 127. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanmayacak. 22:30’da ise Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Yüz Numaralı Adam ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:30 Yüz Numaralı Adam
00:00 Maske Kimsin Sen
02:30 Yüz Numaralı Adam