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Yasak Elma bugün akşam var mı? Yasak Elma dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Yasak Elma dizisi 17 Ocak Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 127. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Genel 10.01.2022, 10:34
Yasak Elma bugün akşam var mı? Yasak Elma dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Yasak Elma yeni bölüm, 10 Ocak Fox TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 127. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanmayacak. 22:30’da ise Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Yüz Numaralı Adam ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi

Yasak Elma yeni bölüm, 10 Ocak Fox TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 127. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanmayacak. 22:30’da ise Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Yüz Numaralı Adam ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

22:30 Yüz Numaralı Adam

00:00 Maske Kimsin Sen

02:30 Yüz Numaralı Adam

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