Yasak Elma 130. Yeni Bölüm Saat Kaçta Başlıyor, Saat Kaçta Bitiyor?
Yasak Elma dizisi 7 Şubat 2022 Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
Genel 07.02.2022, 16:10 07.02.2022, 16:10
Yasak Elma yeni bölüm, 7 Şubat 2022 Fox TV yayın akışı içerisinde yer alıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 130. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanacak.
YASAK ELMA BU AKŞAM 20.00 - YENİ BÖLÜM YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM 20.00'DE FOX'TA Başlayacak ve 23.45 e kadar devam edecek...
7 Şubat 2022 Fox Tv Yayın Akışı
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 EKONOMİ ARASI CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM
23.45 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY ALT YAZILI
02.30 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI
05.00 KEFARET ALT YAZILI
06.00 KADIN ALT YAZILI