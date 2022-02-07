Yasak Elma 130. Yeni Bölüm Saat Kaçta Başlıyor, Saat Kaçta Bitiyor?

Yasak Elma dizisi 7 Şubat 2022 Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Genel 07.02.2022, 16:10 07.02.2022, 16:10
Yasak Elma 130. Yeni Bölüm Saat Kaçta Başlıyor, Saat Kaçta Bitiyor?

Yasak Elma yeni bölüm, 7 Şubat 2022 Fox TV yayın akışı içerisinde yer alıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 130. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanacak. 

YASAK ELMA BU AKŞAM 20.00 - YENİ BÖLÜM YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM 20.00'DE FOX'TA Başlayacak ve 23.45 e kadar devam edecek...

7 Şubat 2022 Fox Tv Yayın Akışı

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM

23.45 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY ALT YAZILI

02.30 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI

05.00 KEFARET ALT YAZILI

06.00 KADIN ALT YAZILI

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