Yasak Elma 130. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm full izle!
FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinin 130. bölümü ekrana geldi. Sevilen dizinin 130. bölümünde Yıldız olanları duyunca bakalım Endo'ya karşı nasıl bir tavır alacak? Kumru ve Çağatay barışıyor mu? İşte Yasak Elma 130. bölüm full, tek parça,
Genel 07.02.2022, 21:46 07.02.2022, 23:16
Yıldız ve Doğan’ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur. Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Doğan’ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.
Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan’ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan’la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…
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