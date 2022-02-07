Yasak Elma 130. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm full izle!

Yıldız ve Doğan’ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur. Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Doğan’ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.

Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan’ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan’la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…

BÖLÜM TEKRARLARI İÇİN TIKLA