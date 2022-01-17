Yasak Elma 127. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm full izle!

YASAK ELMA 127. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru ve Çağatay’ın oynadığı oyun bir tek Yıldız’ın değil Ömer’in de canını yakmıştır.Yıldız yaşadığı şoku ve ihaneti kabul etmekte zorlanırken, Ömer’den haber alınamaz.Ender ise Arzu’nun peşine düşmesinin cezasını ödeyecektir…

126. BÖLÜM

Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar. Kumru’nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru’nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

Birbirinden heyecanlı sezonlarıyla ekrana damgasını vuran, FOX’un sevilen dizisi “Yasak Elma”nın 5. sezon afişi dün akşam yayınlandı.

Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Ece Dizdar, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Emre Dinler, Bahityar Memili, Yasmin Erbil, Erdal Bilingen, Vildan Vatansever ve Kuzey Gezer gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin afişi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”, her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

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HİKAYE

Hasan Ali’nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali’nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay’ın Yıldız’la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul’a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.

Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru’yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika’ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya’yla birlikte Londra’ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra’da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali’nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.

Ender Kaya’dan ayrılıp İstanbul’a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

Ender İstanbul’ daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay’ı yeniden kazanma telaşındadır.

KÜNYE

YAPIM: MEDYAPIM

YAPIMCI: FATİH AKSOY

YÖNETMEN: ECE ERDEK KOÇOĞLU

ÖYKÜ & SENARYO: MELİS CİVELEK - ZEYNEP GÜR

UYGULAYICI YAPIMCI: ŞELALE BASKICI