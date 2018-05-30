Yaşadıkları olaydan kitap okuyarak ders çıkardılar

KONYA (AA) - Konya'da, "basit yaralama" suçu işledikleri iddia edilen liseli 3 öğrenci, adliye kütüphanesinde uzlaştırmacı bilirkişinin girişimiyle belirlenen kitapları okuyarak ceza almaktan kurtuldu.

Merkez Selçuklu ilçesinde, şubat ayında liseli gençler arasında çıkan kavgayla ilgili, öğrenciler H.K, B.Y. ve M.Y. hakkında "basit yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna intikal eden dosyada, uzlaştırmacı Muhammet Murat Üyel, tarafların 18 yaşından küçük olması nedeniyle kanuni temsilcilerini uzlaşma görüşmesine davet etti.

Mağdurlar H.Ş. ile F.T'nin ailesi, "Olay nedeniyle suça sürüklenen çocukların geleceklerini olumsuz etkileyecek bir ceza almalarını istemediklerini, ancak yaşanan olaydan ders çıkarmaları için her birinin tespit edilecek bir kitabı okumalarını, ayrıca Mehmetçik Vakfına 50 lira bağış yapmalarını istediklerini" söyledi.

Öğrencilerin kanuni temsilcileri de böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı üzüntü duyduklarını, çocuklarının daha sorumlu bir davranış sergilemelerini istediklerini, bu nedenle velilerin taleplerini kabul ettiklerini belirtti.



Bunun üzerine H.K, B.Y. ve M.Y. Konya Adliyesi 15 Temmuz Kütüphanesi'nde belirlenen kitapları okuyarak uzlaşma edimini yerine getirdi.