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Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale

- Türkiye'ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 895 kişi yakalandı

01 Mart 2018 Perşembe 14:08
Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale
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ANKARA - Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 895 kişiyi gözaltına aldı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 770 kişi ile Türkiye'den bu ülkeye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan üç kişi yakalanırken, beş cep telefonuna da el konuldu.

Yunanistan'dan Türkiye'ye 6 ve Türkiye'den bu ülkeye girmeye çalışan 116 kişi yakalandı.

Öte yandan, İran sınırında kaçak 600 paket sigara ele geçirildi.

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Genelkurmay BaşkanlığıGünlük FaaliyetKaçakSınır Geçişlerine Müdahale
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