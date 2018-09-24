Yasa dışı bahse

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen denetimlerde 5 bin 867 iş yeri kontrol edilirken, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 89 iş yeri ve 211 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde dün 14.00-18.00 saatlerinde "Kırmızı Kart" adı verilen yasa dışı bahisle mücadele uygulaması yapıldı.

Bu kapsamda, 2 bin 105 ekipteki 6 bin 589 personelin katılımıyla 81 il merkezi ve ilçelerde, 5 bin 867 iş yeri kontrol edildi. Uygulamalarda yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 89 iş yerinde, bahis oynatan 211 kişi hakkında, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında adli işlem yapıldı.

Denetimlerde 150 kişi hakkında, yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılırken, toplam 750 bin lira para cezası kesildi.

"Kırmızı Kart" uygulamalarında, 78 şüpheli gözaltına alındı ve 86 aranan kişi yakalandı. Uygulamalarda 204 bilgisayar, 32 yazıcı, 147 bin 684 lira, 1 tabanca, 3 av tüfeği, 47 mermi, 4 kesici-delici alet, 22 cep telefonu, 130 gram uyuşturucu, 242 uyuşturucu hap ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

Ayrıca yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 7 iş yeri hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.