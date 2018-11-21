Yasa dışı avcılara 14 bin lira cezası kesildi

KONYA (AA) - Konya'da, kara avcılığına yönelik koruma kontrol faaliyetlerinde 18 kişiye 14 bin 918 liralık idari para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Konya'nın değişik noktalarında yaptığı denetim ve kontrollerde yasa dışı avlanma faaliyetlerde bulunduğu tesbit edilen kişilere toplam 14 bin 918 liralık idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 18 kişiye idari işlem yapıldığı, 6 takozsuz ve 1 çifte av tüfeğine ise el konulduğu bildirildi.

Yasa dışı kara avcılığının yapılmasına karşı denetim ve kontrollerin kesintisiz süreceği kaydedildi.



