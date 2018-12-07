Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Antik Roma Ses Yarışması ve Sahne Sanatları Etkinlikleri" adı altında "Sarıkaya Masal Gibi" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere yemek programı düzenlendi.



Bir restoranda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, bu tür organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Öğrenciler için kendini ifade etme aracı olan bu yarışmaların kaybedeninin olmadığını ifade eden Yoldaç, "Sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veriyoruz. Öğrencilerimizin bu etkinliklere katılması bizi mutlu ediyor. Bu tür faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek." dedi.

