Yarınki hava durumu! İşte Tüm Detaylar

Ege Denizi'nin kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli, Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.