"Yarının Kadın Yıldızları" sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle, İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu"ndan yararlanmaya hak kazanan genç müzisyenler konser verecek.

TSKB açıklamasına göre, bankanın iş birliğiyle İstanbul Müzik Festivali'nin 46. yılında hayata geçirilen "Yarının Kadın Yıldızları" eğitim destek fonundan dünya sahnelerinde Türkiye'yi temsil edecek 14 genç kadın müzisyen sahne alacak.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da, 28 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek konserin gelirleri, Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'na aktarılacak.

Konser öncesinde düzenlenecek, "Konsere Doğru Etkinlikleri" kapsamında ise yazar Yekta Kopan moderatörlüğünde, Trakya Tıp Fakültesi öğrencisi ve kök hücre araştırmacısı İnci Kadribegiç ile Yale Üniversitesi öğrencisi ve Nobel'e İlk Adım Fizik Ödülü sahibi Zeynep Karacan kişisel başarı hikayelerini anlatacak.

Türkiye'nin ilk "harika çocuğu" İdil Biret de konsere onur konuğu olarak katılacak.







- "Fırsat eşitliğinin çok boyutlu bir şekilde ele alınması gerek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, fırsat eşitliğinin TSKB için bir kavramdan çok daha fazlası olduğunu, bu konunun çok boyutlu bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bu anlayışla TSKB'de de fırsat eşitliğini gözettiklerini vurgulayan Kesler, bankacı çalışanları ve yönetim kadrolarının yüzde 55'inin kadınlardan oluştuğu bilgisini verdi.

Kesler, "Kadın Dostu Kredi" programlarıyla son bir yılda finansman sağladıkları firmalarda kadın istihdamının yüzde 15, kadın dostu uygulamaların ise yüzde 30 artmasına destek verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kadın istihdamının sadece ekonomik değil, sosyal boyutunu da çok önemsiyoruz. Yarının Kadın Yıldızları projesi de bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ve üniversite öğrencisi genç kızları desteklediğimiz Eğitimden Üretime isimli burs fonu da bizi çok heyecanlandıran bir diğer projemiz. Öte yandan WEP's'in Türkiye'deki ilk imzacılarından biriyiz. Bu alandaki politika ve süreçlerimizle, KAGİDER Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını da almaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz."





- Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu





Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu ile yurt dışında eğitimini sürdürmek veya bir ustalık sınıfında yer almak, yarışmalara veya orkestra seçmelerine katılmak ya da iyi bir çalgıya sahip olmak isteyen 14 genç kadın müzisyen destekleniyor.



Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenler ise şöyle:

"Arpta Alara Acar ve Güneş Hızlılar, flütte Aslı Su Kurtuluş, viyolonselde Deniz Ayşe Birdal ve Ülker Tümer, viyolada Deniz Su Polat, piyanoda Ezgi Göktürk ve Ramona Kemmer, kemanda Ezgi Sarıkçıoğlu, Ezgi Su Apaydın, İdil Yunkuş ve Sesim Bezdüz, kontrbasta Gizem Sözeri ile obuada Gülin Ataklı."