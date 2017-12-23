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"Yarını Kodlayanlar" projesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapasmında Erciyes Teknopark'ta 7-14 yaş arası 40 çocuğa kodlama bilincinin kazandırılması amacıyla "Kod Saati" eğitimi verildi.Teknoparktan yapılan yazılı...

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:37
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapasmında Erciyes Teknopark'ta 7-14 yaş arası 40 çocuğa kodlama bilincinin kazandırılması amacıyla "Kod Saati" eğitimi verildi.

Teknoparktan yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımcılara interaktif eğitimde, oyun tasarlayabilmek için düşünülmüş basit ve görsel bir programlama dili olan Scratch hakkında bilgi verildi.

Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, düzenlenen eğitimle ilgili şunları kaydetti:

"'Yarını Kodlayanlar' projesindeki eğitimler sayesinde çocuklarımız sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser oluşturmanın yollarını öğreniyor. Aynı zamanda bu eğitimlerle çocukların tasarım yetenekleri geliştirmeyi, hayal güçlerini harekete geçirmeyi ve vizyonlarını genişletmeyi amaçlıyoruz. Yeni fikirler her zaman hayal etmekle başlar. Bizim de gayemiz yarınlarımızın temelini oluşturan çocuklarımızın hayal güçlerine doğrudan etki etmek. Ayrıca böyle eğitimlerle imkanı olmayan çocukların da bilgisayar dünyasına adım atmasını sağlıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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