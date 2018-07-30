Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı Sivas'ta

SİVAS (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliği ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteği ile yürütülen proje kapsamında Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, Sivas'ın Şarkışla ilçesine geldi.

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, Şarkışla'da 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu yerleşkesine konuşlandırıldı.

Tırda, 7-14 yaş grubundaki 120 çocuğa kodlama eğitimi verildi.

Habitat Derneği Saha Koordinatörü Samet Parlak, yaptığı açıklamada, 10 kişilik ekiple ilçeye geldiklerini belirterek, “Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla kodlama eğitiminde zorluk çeken sosyo ekonomik anlamda çocuklara fırsat vermek üzere yola çıktık." dedi.

Ziyaret ettikleri illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giderek, buradaki çocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4'er saatlik kodlama eğitimi verdiklerini anlatan Parlak, kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanıldığını kaydetti.