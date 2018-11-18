Yarın Mevlit Kandili

İSTANBUL(AA)- İstanbul Müftülüğünün düzenlediği programla Mevlit Kandili, Eyüp Sultan Camisi'nde dualarla idrak edilecek.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde yatsı namazının ardından, özel bir program düzenlenecek.

İstanbul müftü yardımcısının Mevlit Kandili'nin anlam ve önemini anlatan vaazının yer alacağı programda, bu kutsal gece, dua ve ilahilerle idrak edilecek.

Mevlit Kandili dolayısıyla Fatih Camisi'nde de bir program düzenlenecek. Yarın gündüz vakitlerinde başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, hatim duaları edilecek. Akşam namazını müteakip ise Doç. Dr. Halil İbrahim Kutluay tarafından "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu sohbet yapılacak.

Program yatsı namazını müteakip naat-ı şerif okumaları ve gece geç saatlere kadar sürecek olan Sakal-ı Şerif ziyaretiyle devam edecek.

Program, sabah namazında gençlik buluşması ile tamamlanacak.

Muhabir: Çiğdem Alyanak