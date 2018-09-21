Yarım asırdır susamı taş değirmende tahine dönüştürüyor

KONYA (AA) - YAKUP ÇETİN - Konya'nın Bozkır ilçesinde yarım asırdır taş değirmende çektiği susamı odun ateşinde kavurarak, geleneksel "Bozkır tahini" lezzetini tüketiciyle buluşturan 62 yaşındaki Osman Kalay, babasının kurduğu iş yerini kardeşleri ve oğlu ile ayakta tutuyor.

Türkiye'de "yılın ahisi" seçilen ve hafta sonu Kırşehir'de yapılacak 31. Ahilik Haftası kutlamalarında ödülünü almaya hazırlanan Osman usta, değirmenine gelenleri alışveriş yapmasa da ikramda bulunmadan göndermiyor.

- "Susamı merkepler ve develerle getirirdik"



Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede babasının 1960 yılında tahin üretimi için ilk değirmeni kurduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri babasının yanında çalıştığını, yarım asırdır kardeşleri ile birlikte tahincilik yaptığını belirten Kalay, şunları ifade etti:

"Tahincilik bizde babadan gelen aile mesleğidir. Vaktiyle tahin üretimi için Antalya'dan aldığımız susamı merkepler ve develerle getirirdik. Susamları değirmende çektikten sonra elde ettiğimiz tahini, Antalya'ya ve Akseki'ye satmaya götürürdük. Şimdi ise Bozkır merkezinde açtığımız yeni iş yerinde tahinlerimizi satmaya devam ediyoruz."

Kalay, kendi markalarıyla ürettikleri tahini Türkiye'nin hemen her yerine gönderdiklerini, piyasada aranan bir marka olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin hemen her yerinden talep geliyor. Tahinlerimizi yerli susam kullanarak, ardıç odununda kavurup doğal yöntemlerle imal ediyoruz. Ardıç odunuyla üretmemizin sebebi, odun ateşinde pişen susamın kokusu ve aromasının daha farklı olmasıdır. Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz ürünlerimizin üretimini Bozkır'daki imalathanemizde yerinde görebilir. Tahin başta olmak üzere pekmez, bal ve tahinli lokumlarımızı tadabilirler. Gelen misafirlerimiz müşterimiz olsun veya olmasın, ürün almasına gerek kalmadan ikramlarımızdan tatmadan buradan ayrılmaz."

- "Büyük heyecanla bekliyorum"



"Yılın ahisi" seçildiğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu vurgulayan Kalay, duygularını şöyle anlattı:

"Bizi yılın ahisi olmaya layık gören kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Yılın ahisi seçilmemizin sebeplerinden birisi de gönülden yapmış olduğumuz ikramlarımızdır. Bu ödülü almamda en büyük pay tabii ki firmamızın bugünlere gelmesi için bir ve beraber olduğumuz aile bireylerimizdir. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yılın ahisi olarak ödülümüzü almayı büyük heyecanla bekliyorum. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile de tanışabilmek."

Osman ustanın kendi deyimiyle "misafir"lerinden Hüseyin Anlıokur da bir aydır işi nedeniyle Bozkır'da olduğunu ve kısa sürede tanıştığı Kalay'ın çalışma azmi ile işine saygısından çok etkilendiğini aktardı.

- "Ahilik kültürüne birebir uyan misafirperverlik örneği"



Tahini aha önce fabrikasyon bir ürün olarak bildiğine işaret eden Anlıokur, şöyle konuştu:

"Gördüm ki tamamen doğal yöntemlerle, taş değirmenlerde üretim gerçekleştiriliyor. El emeğiyle yapıldığını görünce tadı bizim için daha değerli oldu. Osman amcamızın ikramı sadece tanıdıklarına değil herkese. Burada benim bir misafir gözüyle gördüğüm tamamen dostluk ortamıdır. Osman amcamızın yılın ahisi seçilmesi bizi çok sevindirdi. Burada gördüklerim ahilik kültürüne birebir uyan misafirperverlik örneğidir. Bozkır’a yolu düşen herkes taş değirmeni, odun ateşinde kavrulan susamın nasıl el emeğiyle işlendiğini muhakkak görsün."

- "Belirlerken üretici olmasına baktık"



Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise yılın ahisinin Konya'dan seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yılın ahisi Bozkır ilçesinden tahin üreticisi Osman Kalay oldu. İnşallah Kırşehir'de cumartesi günü yapılacak törende ödülünü alacak. Konya'da yılın ahisini belirlerken üretici olmasına baktık. Geçmişten günümüze kaç usta yetiştirdiğine baktık. Bir yöresel ürünü dünya pazarına pazarlayabilen ahi düşüncesiyle yola çıkarak seçtik. Bakanlıkta kurulan komisyon da yılın ahisi olarak değerlendirdi. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz."